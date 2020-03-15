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15.03.20 14:43

Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной

Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и решением Украины закрыть границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на пресс-службы "Российских железных дорог" и "Белорусской железной дороги".

Так, РЖД закрывает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой. Курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов прекращается с 17 марта и до особых указаний.

Временно отменяется курсирование следующих поездов:

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"Белорусская железная дорога" временно приостанавливает курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов по ряду украинских маршрутов.

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Отменяются и временно курсировать не будут:

Поезд международных линий №371 Могилев-Львов отправлением из Могилева 15.03.2020 проследует до станции Горынь и 16.03.2020 отправится обратно по маршруту Горынь-Могилев. В дальнейшем поезд №371/372 Могилев-Львов-Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В свою очередь прицепной вагон Барановичи-Львов отправлением из Барановичей с 15.03.2020 и отправлением из Львова с 16.03.2020 отменяется.

До последней приграничной станции сокращается маршрут следования приграничных поездов Брест-Заболотье и Барановичи-Удрицк:

Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

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