Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на пресс-службы "Российских железных дорог" и "Белорусской железной дороги".

Так, РЖД закрывает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой. Курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов прекращается с 17 марта и до особых указаний.

Временно отменяется курсирование следующих поездов:

№65/66 Москва – Кишинев (АО "ФПК"),

№5/6 Москва – Киев (Украинские ж/д),

№23/24 Москва – Одесса (Украинские ж/д),

№ 61/62 Москва – Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва,

№73/74 Москва – Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва,

№ 95/96 Москва – Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва,

№53/54 С.Петербург – Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург,

№47/48 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д),

№341/342 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д),

№361/362 С.Петербург – Кишинев (Молдавские ж/д),

№369/370 Баку – Киев (Азербайджанские ж/д).

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"Белорусская железная дорога" временно приостанавливает курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов по ряду украинских маршрутов.

№32/31 Киев-Рига, а также прицепного вагона Минск-Рига;

№53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург;

№86/85 Минск-Киев;

№94/93 Минск-Одесса;

№100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск-Кишинэу;

№361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно-Санкт-Петербург;

№371/372 Могилев-Львов, а также прицепных вагонов Барановичи-Львов и Минск-Могилев;

№856/855 Гомель-Сновск;

№6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов;

№6309/6310 и №6315/6316 Ковель-Хотислав.

Кроме того изменяется маршрут движения приграничных поездов №6217/6218 Барановичи-Удрицк-Барановичи и №6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболотье-Брест.

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Отменяются и временно курсировать не будут:

поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16.03.2020, отправлением из Риги с 17.03.2020, а также прицепной вагон Минск-Рига, отправлением из Минска и Риги 17.03.2020;

поезд №54/53 Киев/Харьков-Санкт‑Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 16.03.2020;

поезд №86/85 Минск-Киев отправлением из Минска с 15.03.2020, отправлением из Киева с 16.03.2020;

поезд №94/93 Минск-Одесса отправлением из Минска с 17.03.2020, отправлением из Одессы с 18.03.2020;

поезд №100/99 Минск-Запорожье отправлением из Минска с 16.03.2020, отправлением из Запорожья с 18.03.2020;

поезда №856/855 Гомель-Сновск-Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21.03.2020;

поезд №361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, отправлением из Кишинева с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 17.03.2020;

беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург курсирующие в составах поездов №26/362 отправлением из Гродно с 16.03.2020;

беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов №83/7/25 отправлением из Санкт-Петербурга с 17.03.2020;

беспересадочные вагоны в сообщении Минск-Кишинэу курсирующие в составах поездов №100/362 отправлением из Минска с 16.03.2020;

беспересадочные вагоны в сообщении Кишинэу-Минск, курсирующие в составах поездов №361/99 отправлением из Кишинева с 15.03.2020;

приграничный поезд №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов отправлением от станций Сарны и Горынь с 16.03.2020;

приграничный поезд №6309/6310 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель и Хотислав с 16.03.2020;

приграничный поезд №6315/6316 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель с 16.03.2020 и Хотислав с 17.03.2020.

Поезд международных линий №371 Могилев-Львов отправлением из Могилева 15.03.2020 проследует до станции Горынь и 16.03.2020 отправится обратно по маршруту Горынь-Могилев. В дальнейшем поезд №371/372 Могилев-Львов-Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В свою очередь прицепной вагон Барановичи-Львов отправлением из Барановичей с 15.03.2020 и отправлением из Львова с 16.03.2020 отменяется.

До последней приграничной станции сокращается маршрут следования приграничных поездов Брест-Заболотье и Барановичи-Удрицк:

поезда №6342/6341 и №6344/6343 Брест-Заболотье с 16.03.2020 будут курсировать в сообщении Брест-Хотислав;

поезд №6217/6218 Барановичи-Удрицк с 16.03.2020 будет курсировать в сообщении Барановичи-Горынь.

Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.