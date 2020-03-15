Боррель официально сообщил, что не приедет в Киев из-за коронавируса

Речь об этом идет в пресс-релизе, распространенном в воскресенье внешней дипломатической службой ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В сообщении отмечается, что Боррель должен был начать свой первый визит в Украину в воскресенье, 15 марта. "Однако из-за вспышки Covid-19 и мер, принятых для его сдерживания, ему пришлось отложить этот визит. Он намерен посетить Украину в кратчайшие сроки", - констатируют во Внешней дипломатической службе.

В связи с этим Высокий представитель позвонил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, чтобы сообщить ему об этом решении и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. "Он подчеркнул, что Украина остается приоритетным партнером для Евросоюза. ЕС будет и впредь решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее усилия по проведению реформ", - говорится в пресс-релизе.

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Кроме того, ЕС приветствует шаги, "предпринятые украинским руководством по урегулированию конфликта на востоке страны и вокруг Крыма". "В связи с предстоящей шестой годовщиной незаконной аннексии Крымского полуострова ЕС подтверждает, что он не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией", - подчеркнули в службе.