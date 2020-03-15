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15.03.20 14:52

У Трампа нет коронавируса

Тест президента США Дональда Трампа на коронавирус оказался отрицательным.

дональд,трамп

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента не проявилось никаких симптомов", - говорится в заявлении Белого дома.

По словам Гришэм, результаты анализа Трампа на коронавирус отрицательные.

Ранее в субботу президент США сообщил, что сдал анализ на коронавирус в пятницу вечером.

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Опасения по поводу состояния здоровья Трампа возникли после того, как стало известно, что он контактировал с членом делегации недавно посетившего США президента Бразилии Жаиром Болсонару.

СМИ даже сообщали, что коронавирус якобы выявлен у самого Болсонару, с которым Трамп много общался. Однако Болсонару ранее в пятницу заверил, что он здоров.

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