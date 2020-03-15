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15.03.20 15:36

США начали применять экспресс-тест на коронавирус, работающий в 10 раз быстрее существующих

В США начали использовать новый тест для проверки на наличие коронавируса, работающий в разы быстрее существующих.

тест,вирус

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Разработчиком теста является швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG.

"Мы определенно увеличиваем скорость в 10 раз", - отметил Томас Шинекер, глава диагностического подразделения Roche Holding AG, разработавшего тест.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США уже одобрило новый тест.

Отмечается, что тест взаимодействует с диагностической системой 8800, способной проверить до 4128 пациентов в день, а версия 6800 - до 1440 пациентов. Данные системы дают результат проверки по конкретному человеку в течение 4 часов.

Данные системы используются не только в США, но и в Европе, а также странах, которые принимают маркировку СЕ для медицинских устройств.

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