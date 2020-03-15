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15.03.20 16:19

"Укрзализныця" вернет деньги за билеты на отмененные международные поезда

Железнодорожный перевозчик обещает вернуть пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международнее поезда. Дополнительные сборы при этом взимать не будут.

укрзализныця,уз

Соответствующее сообщение размещено на сайте "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда — без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты, приобретенные через интернет возвращаются через онлайн сервисы", — сказано в сообщении.

Стоимость билетов на поезда, которым будет ограничен маршрут, можно вернуть, если была отменена остановка на станции, до которой пассажир купил билет.

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Во всех остальных случаях возврат билетов проходит в обычном режиме.

"В случае возникновения вопросов просим обращаться в Контактный центр Укрзализныци: 0-800-503-111", — добавили в компании.

С полуночи 17 марта "Укрзализныця" прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки. Они будут возобновлены после завершения карантина, вызванного вспышкой коронавируса, или после принятия соответствующих постановлений правительства.

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Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

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