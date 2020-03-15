"Укрзализныця" вернет деньги за билеты на отмененные международные поезда

Соответствующее сообщение размещено на сайте "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда — без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты, приобретенные через интернет возвращаются через онлайн сервисы", — сказано в сообщении.

Стоимость билетов на поезда, которым будет ограничен маршрут, можно вернуть, если была отменена остановка на станции, до которой пассажир купил билет.

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Во всех остальных случаях возврат билетов проходит в обычном режиме.

"В случае возникновения вопросов просим обращаться в Контактный центр Укрзализныци: 0-800-503-111", — добавили в компании.

С полуночи 17 марта "Укрзализныця" прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки. Они будут возобновлены после завершения карантина, вызванного вспышкой коронавируса, или после принятия соответствующих постановлений правительства.

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Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.