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15.03.20 17:34

АМКУ расследует повышение цен на билеты МАУ перед закрытием границ

Киевское областное территориальное отделение антимонопольного комитета Украины (АМКУ) проведет расследование повышения авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" цен на билеты на рейсы перед остановкой авиасообщения.

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Об этом сообщил в Фейсбуке глава киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В АМКУ поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – МАУ — резко поднял цены на билеты на последние перед остановкой авиасообщения дни. Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса "Лондон-Киев" на 15 марта стоит 24 тыс. грн, при том накануне билет стоил менее 10 тыс.", — написал он.

Хмельницкий отметил, что АМКУ изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, может наложить штраф в размере до 10% годового дохода компании.

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Он также попросил граждан, которые стали свидетелями подобных действий авиакомпании МАУ и других авиакомпаний в последние дни, предоставить информацию в Киевское областное территориальное отделение АМКУ.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в преддверии отмены международных рейсов из-за коронавируса цены на билеты МАУ выросли в 2–12 раз. В компании утверждают, что не имеют к этому отношения: цены формируются автоматически в зависимости от спроса.

Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

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