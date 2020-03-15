Во время карантина через КПВВ будут пропускать только в одну сторону, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

Ограничения вводятся с целью предотвращения распространения коронавируса. Они будут действовать с полуночи 16 марта до 3 апреля 2020 года.

"С указанного времени будет приостановлен пропуск с временно оккупированных территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, а также иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории. При этом, пропуск указанной категории лиц в обратном направлении будет осуществляться без ограничений", — сказано в сообщении.

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"В то же время, прекращается пропуск лиц с постоянной регистрацией места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, имеющих постоянную регистрацию места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, через линию разграничения на временно оккупированных территориях. В обратном направлении пропуск данных лиц будет происходить без ограничений", — добавили в штабе.