Украинцев вывозят из Италии: за ними вылетел самолет

Борт авиакомпании "SkyUP" вылетел из Борисполя в 16:00. Он совершит полет по маршруту Киев (Борисполь) - Венеция (аэропорт Марко Поло) - Киев (Борисполь), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

На борту самолета находятся сотрудники Центра медицины катастроф, весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Во время посадки на борт будет осуществляться медосмотр пассажиров, во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. В Киеве эвакуированных отправят на двухнедельную самоизоляцию (домашний карантин).

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"На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19. Подчеркиваю, пребывание дома на самоизоляции, как и осуществление амбулаторного лечения людей с легким течением болезни, безопасно для окружающих при условии соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения, указанные в Стандартах оказания медицинской помощи", — сказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Решение об эвакуации украинцев из Италии правительство приняло на внеочередном заседании в субботу, 14 марта.