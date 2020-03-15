Богачи всего мира жертвуют на борьбу с коронавирусом, готовы написать о таких случаях в Украине, - Бутусов

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Среди примеров он приводит: "Билл Гейтс пожертвовал на разработку вакцины от коронавируса в США и во Всемирную организацию здравоохранения 20 миллионов долларов.

Крупнейшие китайские корпорации Alibaba Group Holding, Tencent Holdings и Meituan Dianping жертвуют на Красному кресту Китая и Обществу борьбы с бедностью около 3 миллиардов юаней для борьбы с коронавирусом и его последствиями.

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При этом Джек Ма, владелец "Алибаба", выделил лично из своего фонда 14 миллионов долларов.

Ли Кашин из гонконгского CK Hutchison Holdings пожертвовал 13 миллионов долларов городу Ухань.

Директор Xiaomi Лэй Цзюнь выделил 1,8 млн долларов для родной провинции Хубэй.

Дизайнер Джорджио Армани пожертвовал в три больницы более 1 миллиона долларов.

Компания Kering, владелец модных брендов, пожертвовала пострадавшим районам Италии 2 миллиона евро.

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Футболист Криштиану Роналду переоборудует сеть своих фешенебельных гостиниц CR7 в больницы для больных коронавирусом.

Футболист Франческо Тотти купил 15 аппаратов ИВЛ для больниц".

"Интересно, а кто из миллионеров из украинского топ-100 покажет пример и пожертвует сколько-нибудь заметные суммы для помощи стране, благодаря которой они состоялись? Пока ни одного такого сообщения нет, хотя может мы просто об этом не знаем? Но проблем в Украине более чем достаточно - с масками, аппаратами ИВЛ, антисептиками для больниц и для малоимущих. Вот в такие моменты и можно замерять, кто и на какие жертвы готов идти для общества, кто на самом деле работает для людей, а кто просто на людях делает деньги", - отмечает журналист.

Он обнародует и первые данные о такой помощи в Украине: "1. "Нова пошта" пожертвовала 25 миллионов гривен. 2. Фонд Рината Ахметова передал Минздраву 3 аппарата ИВЛ, мобильный бокс для инфекционных больных, одноразовые комбинезоны – 400 шт.; инфракрасные термометры – 80 шт.; защитные маски – 10 000 шт.".

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

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11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.