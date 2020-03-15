В Австрии запретили выходить на улицу, нарушителей ждет штраф свыше €2000

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Ранее планировалось, что рестораны, кафе и бары в Австрии с понедельника будут работать только до 15.00, а новые меры предусматривают полное прекращение работы таких заведений. Обеспечение населения продуктами питания возложено на супермаркеты и службы доставки, которые продолжают свою работу.

Также с понедельника должны быть закрыты все магазины, торгующие товарами, которые не являются необходимыми для повседневной жизни.

Закрываются и все спортивные, игровые площадки и другие площадки общественного использования.

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На улицу можно выходить только в трех случаях: по неотложной профессиональной работе, за продуктами или в аптеку, или для помощи другим людям (которые, например, не могут сами купить себе продукты и лекарства).

Если же кто-то очень хочет выйти прогуляться, то это нужно делать только по одному, или с лицами, с которыми совместно проживаешь в квартире (частном доме).

С понедельника соблюдение этих ограничений будет контролировать полиция.

Согласно объяснению федеральной канцелярии, если полицейские будут встречать группу лиц, то порекомендуют им "разойтись". Так будет уже в воскресенье, а с понедельника возможно наложение административных штрафов в отношении таких нарушений в размере до 2180 евро. То же самое касается и нарушения запрета на использование спортивных и игровых площадок - здесь админштраф может быть в размере до 3600 евро.

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При этом в федеральной земле Тироль на границе с Италией, где зафиксировано уже более 200 случаев заражения коронавирусом, введен де-факто комендантский час. Жителям разрешается выходить из дома только в случае чрезвычайной ситуации, для покупки продуктов или лекарств, или на неотложную профессиональную работу. Ограничение на передвижение действует с 15 марта и продлится минимум неделю.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц также анонсировал, что в дальнейшем планируется "ограничение свободы передвижения в общественном пространстве страны"

Вместе с тем, учитывая распространение коронавируса, в Австрии приостановлена демобилизация военнослужащих срочной и альтернативной гражданской службы. Более того, мобилизации подлежат граждане, которые в течение последних пяти лет проходили альтернативную гражданскую службу.

В Австрии подтверждены 860 случаев заражения коронавирусом, 1 человек умер, 6 - выздоровели.

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