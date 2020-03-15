Борьбу с пророссийской пропагандой на "112 Украина" и NewsOne пытались представить "цензурой" при поддержке американских сенаторов, - CNN

Об этом CNN рассказал редактор украинского журнала Odessa Review Владислав Давидзон, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, Телиженко предложил ему 5000 долларов в 2018 году, чтобы уговорить заметных республиканцев выступить против "попыток Киева сдержать влияние" двух телевизионных компаний в Украине.

CNN изучил переписку между Давидзоном и Телиженко, которое происходило на фоне попытки украинских законодателей осудить два канала, "112 Украина" и NewsOne, за трансляцию российской пропаганды после оккупации Крыма.

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В октябре 2018 года, в том же месяце, когда приняли резолюцию о санкциях в отношении "112 Украина" и News One, Телиженко написал Давидзону: "Вопрос: есть ли у вас или вашего отца контакты с сенаторами США? Мне действительно нужна услуга, за которую я могу заплатить до 5 тыс.".

Позже Телиженко уточнил, что его интересовала возможность получить официальный комментарий сенаторов (Рэнда Пола, Линдси Грэма) о цензуре в Украине, на что Давидзон ответил: "Хорошо. У меня есть немного времени. Но не уверен, что смогу что-то сделать".

По словам редактора Odessa Review, он считает предложение денег таким сенаторам, как Грэм, "ненадлежащим", а потому не обратился к американским законодателям с подобными вопросами.

В телефонном интервью в пятницу, 13 марта, Телиженко заявил, что он действительно связался с небольшим количеством людей, включая Давидзона, от имени телеканалов "112 Украина" и News One. Он сказал, что это была его собственная инициатива и деньги, которые он предложил, были его собственными.

Офис сенатора Грэма отказался от комментариев, так же как и представители Рэнда Пола или телеканалов "112 Украина" и News One.

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Как отмечает издание, бывший украинский дипломат Андрей Телиженко - союзник личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани и был активным сторонником опровергнутого заявления, что Украина, а не Россия, вмешивалась в выборы 2016 года в США.

Телиженко также поддержал утверждение республиканцев о том, что соперник Трампа на выборах демократ Джо Байден "прекратил расследование" о деятельности украинской газовой компании Burisma, когда его сын Хантер входил в ее правление. Байден всегда отрицал любые правонарушения.

Напомним, в январе 2018 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканала "NewsOne" за пропагандистские высказывания относительно Революции достоинства, а также за популяризацию Вооруженных сил России, на основании запроса группы народных депутатов и обращения СБУ.

В октябре 2018 года Верховная Рада приняла постановление об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) (№9157) относительно юрлиц-учредителей телеканалов "112 Украина" и "NewsOne".

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В 2019 году украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Однако такая идея вызвала возмущение в Украине. Впоследствии NewsOne сообщил об отмене "первого неполитического телемоста между людьми из Украины и России". Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 9 июля назначил проверку телеканала NewsОne, на основании которой будет возможно подать иск об аннулировании лицензии.

15 июля генпродюсера NewsOne Василия Голованова допросили в СБУ в рамках расследования дела о государственной измене в связи с намерением телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 24".

16 июля пресс-служба Нацсовета сообщила, что регулятор проведет внеплановую выездную проверку телеканала NewsОne в период с 22 по 23 июля.

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Позже, 18 июля, заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук заявила о том, что представители телеканала NewsOne отказываются получать уведомление о проведении проверки. Того же дня на сайте регулятора уточнили дату проверки - 24-25 июля.

Наконец 24 июля представители телеканала NewsOne позволили членам рабочей группы Нацсовета провести проверку в своей редакции.

Кроме того, Нацсовет шесть раз объявляла предупреждение телеканалу NewsOne и один раз штрафовала лицензиата за другие нарушения, начиная с конца декабря 2017 года.