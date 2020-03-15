Украина готова была продать 2 млн масок и запросила оплату наличными, но заказ перехватил перекупщик из ФРГ, - премьер Словакии Пеллегрини

Об этом в эфире словацкого телеканала Ta3 заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Словакия забронировала в Украине 2 миллиона медицинских масок. Продавец потребовал оплату наличными.

"Мы уже приготовили чемодан с 1,2 млн евро наличными. Собирались лететь за ними правительственным бортом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил за маски и купил их", — сказал Пеллегрини.

Премьер-министр Словакии не уточнил, с кем именно в Украине вел переговоры о покупке масок — частным лицом, предприятием или госучреждением. Не сказал он и когда должна была состояться сделка.

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Кабинет министров Украины ввел 11 марта запрет на экспорт медицинских масок и других средств защиты. Ограничения действуют до 6 июня.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обещает, что в понедельник, 16 марта, в медучреждения поступят 10 млн медицинских масок.