Криклий заявил, что не допустит сбоев в грузоперевозках

Об этом на брифинге представителей правительства по поводу спецрейса Тревизо-Киев компании SkyUp рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Все меняется быстро, не ежедневно и не ежечасно, ежеминутно меняются вводные данные. Мы проговаривали с коллегами - работать будем по модели хаба, выберем 5-6 направлений, откуда можно будет организовать перевозку", - отметил Криклий.

Министр заявил, что провел встречу с туристическими операторами - важно, чтобы туристы из стран, где пока нет карантинных мер, скорее вернулись домой.

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Криклий подчеркнул, что министерство будет делать все, чтобы в период кризиса не допустить сбоев в движении грузового транспорта - морские, наземные и воздушные грузоперевозки - продолжаются бесперебойно.

"Мир не был готов. Но каждую минуту мы становимся более организованными. Три наших министерства и другие демонстрируют очень высокий уровень мобилизации", - отметил глава инфраструктурного ведомства. Также Владислав Криклий поблагодарил мобильных операторов за то, что позволили украинцам звонить на горячие линии посольств без платы за роуминг и разослали предупреждающие сообщения от Минздрава.

Напомним, 15 марта возвращаются 123 украинца, заблокированные на границе Италии и Словении. Их обследовали итальянские медики, на борту работали эпидемиологи. Все необходимые процедуры пассажиры прошли. Люди здоровы и после приземления в аэропорту "Борисполь" будут направлены на самоизоляцию в домашних условиях.

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