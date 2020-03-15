Если Словакия действительно пыталась купить маски, то в обход украинского законодательства, - Кулеба ответил на заявление премьера Пеллегрини

Об этом сообщил в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя публикацию Цензор.НЕТ, где со ссылкой на премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини сообщается, что Украина готова была продать этой стране партию в 2 млн шт., но в итоге продала маски в Германию.

"Нет сейчас в Европе страны, которая не охотилась бы во всем мире на маски и респираторы. Когда все это закончится, я смогу рассказать много интереснейших историй на эту тему.

А сейчас скажу одно: если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход нашего законодательства. Экспорт минимум до 6 июня запрещен. Попытки наших компаний и дельцов на заказ кого-либо из-за рубежа экспортировать - незаконны. Мы будем жестко блокировать их вместе с МВД и таможней. Здоровьем граждан не торгуем", - подчеркнул министр.

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Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Также до 6 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

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