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15.03.20 23:36

Ранения на Донбассе получили военнослужащие с Днепропетровщины, состояние одного - тяжелое, - волонтер Губа

По информации пресс-центра Операции объединенных сил 15 марта на Донбассе ранения получили двое военнослужащих.

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Как сообщила в Facebook волонтер и советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, пострадавшие - с Днепропетровщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, это наши земляки! Одного уже эвакуировали военным вертолетом в Харьков, состояние тяжелое, но уже в сознании, всю ночь военные врачи оперировали и спасали жизнь… Еще одно наше Солнышко находится в мобильном госпитале, эвакуация не требуется, в сознании", - сообщила она.

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Ранения на Донбассе получили военнослужащие с Днепропетровщины, состояние одного - тяжелое, - волонтер Губа 01

Напомним, 15 марта в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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