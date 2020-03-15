Ранения на Донбассе получили военнослужащие с Днепропетровщины, состояние одного - тяжелое, - волонтер Губа

Как сообщила в Facebook волонтер и советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, пострадавшие - с Днепропетровщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, это наши земляки! Одного уже эвакуировали военным вертолетом в Харьков, состояние тяжелое, но уже в сознании, всю ночь военные врачи оперировали и спасали жизнь… Еще одно наше Солнышко находится в мобильном госпитале, эвакуация не требуется, в сознании", - сообщила она.

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Напомним, 15 марта в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.