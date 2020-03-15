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15.03.20 23:58

Из-за коронавируса закрывают учреждения культуры, ТРЦ, спорткомплексы, магазины и общепиты в Одессе, - распоряжение мэра Труханова

В Одессе с 16 марта приостанавливают работу объекты общего пользования.

Из-за коронавируса закрывают учреждения культуры, ТРЦ, спорткомплексы, магазины и общепиты в Одессе, - распоряжение мэра Труханова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Одесского городского головы Геннадия Труханова, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, с полуночи 16 марта останавливается работа ряда объектов общего пользования всех форм собственности и подчинения с присутствием более 10 человек "до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер".

Ограничения касаются:

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Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

С 13 марта во Львове запрещены все массовые мероприятия, однако в случае острой необходимости - по отдельному решению штаба, может быть разрешено собрание до 50 человек, если оно касается обеспечения жизнедеятельности города. С 16 марта там закроются все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.

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