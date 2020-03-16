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16.03.20 00:26

В российских войсках на Донбассе вспыхнула эпидемия оспы, - "Народная милиция ДНР"

В ходе проверки выявлено 17 случаев заболевания террористов РФ оспой.

Об этом на брифинге заявил "официальный представитель Управления Народной милиции ДНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Necro Mancer.

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По данным ВОЗ, 9 декабря 1979 года было подтверждено, что оспа в мире ликвидирована. Этому предшествовала широкая кампания по вакцинации от оспы. Пять месяцев спустя, в мае 1980 года, 33-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла официальное заявление о том, что "мир и все его народы обрели свободу от оспы". 

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