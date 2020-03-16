Эвакуированным из Италии украинцам сделали быстрый тест на COVID-19, вирус не выявили, - Минздрав

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено.

"Итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров до посадки в самолет. Был осуществлен также температурный скрининг. Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.

По прибытии самолета в Украине в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19.

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Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода)", - говорится в сообщении.

Отметим, что во время брифинга 15 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, двое из эвакуированных имеют вид на жительство в Украине, у еще двух есть паспорта других государств.

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"Два автобуса застряли на границе Италии со Словенией. Консулам удалось их проблемы решить одну за другой. Последняя ночь со вчера на сегодня - удалось обеспечить проживание граждан в отеле, обеспечить их питанием. Сделали все, чтобы организовать комфортные условия для граждан. 98 человек - группа из 2 автобусов, также мы к ним добавили 27 человек, изъявивших желание эвакуироваться из Италии", - рассказал Кулеба.

По его словам, после объявления об эвакуации многие согласились, но потом начали отказываться.

Министр напомнил, что согласно принятому правительством постановлению, в Украину имеют право въезжать только граждане и лица, имеющие вид на жительство в нашей стране, и члены их семей.

Напомним, группа украинцев оказалась заблокированной на границе между Италией и Словенией, поскольку словенские пограничники не пускали их в страну из-за мер по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Решение об эвакуации украинцев из Италии правительство приняло на внеочередном заседании в субботу, 14 марта.

15 марта в Италию вылетел борт за 95 украинцами, не попавшими родину из-за перекрытых Словенией границ. Позже он приземлился в "Борисполе".