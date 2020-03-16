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16.03.20 02:14

Коронавирус диагностировали у "девушки Бонда" украинского происхождения Куриленко

Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом.

Об этом она сообщила в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и воспринимайте это серьезно", - написала она.

Коронавирус диагностировали у девушки Бонда украинского происхождения Куриленко 01

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Как пишет hromadske, Ольга Куриленко родилась в Бердянске, в 16 лет она уехала в Париж, где работала моделью. Затем она стала сниматься в кино. Самые известные фильмы с Куриленко - "Квант милосердия" (сыграла девушку Джеймса Бонда), "Обливион", "Хитмэн", "Макс Пэйн", "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия".

Случай Куриленко стал одиннадцатым случаем заражения украинцев. Так, четверо были заражены лайнере Diamond Princess, два украинца - в Италии, одна из которых умерла, а также три случая зафиксировано в Украине - пенсионерка из Житомирской области умерла. Кроме того, в МИД сообщали об одном инфицированном дипломате.

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