Пока не существует лекарств от COVID-19, не занимайтесь самолечением, при первых симптомах звоните семейному врачу, - Минздрав

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"В сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19. МЗ Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты. В случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение. Сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19. Будьте бдительны, не занимайтесь самолечением и при первых симптомах ОРВИ позвоните семейному врачу. Врачи имеют четкий алгоритм действий на все случаи", - говорится в сообщении.

В ведомстве также обратились к тем, "кто пытается спекулировать вокруг темы коронавируса": "Просим быть сознательными и не вводить людей в заблуждение в сложное для мира время. Жизнь и здоровье должны быть главными ценностями".

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Кроме того сообщается, что Минздрав и Facebook запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине.

"В ленте новостей автоматически будут появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Чуть позже появится search modules - оповещение для тех, кто сам ищет информацию о коронавирусе. Также Facebook будет поддерживать официальную страницу Министерства здравоохранения Украины. Язык оповещения будет соответствовать настройке профиля пользователя", - отмечается в сообщении.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

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В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.