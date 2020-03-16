Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще двое - боевые травмы, за сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, а именно:

- трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды рядом с Лебединским - из 120-мм минометов - 35 мин, из минометов калибра 82 мм - 38 мин, также противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Невельского - из станкового противотанкового гранатомета;

- в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Широкино - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи населенного пункта Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- неподалеку от Луганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Крымского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два боевые травмы", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли,

потерь нет.