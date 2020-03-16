COVID-19: в мире инфицированы 169,3 тыс. человек, умерли 6513, вылечились более 77 тыс.

Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 24 747, выздоровели – 2335, умерли 1809 человек; Испании - 7844, выздоровели – 517, умерли 292; Германии – 5813, выздоровели - 46, умерли - 13; Франции – 5437, выздоровели – 12, умерли 127.
В материковом Китае - 81020 больных (скончались 3216), Иране - 13938 (724), Южной Корее - 8162 (75).
Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 129 странах и районах мира.
Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.
17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.
В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.