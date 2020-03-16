COVID-19: шестеро украинцев получают лечение за рубежом, пятеро - выздоровели, - МИД. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в инфографике МИД Украины.

По состоянию на 23 час 15 марта по двое граждан Украины лечатся в Германии и Италии. Также по одному украинцу лечатся в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.

Одна украинка умерла за границей.

Как сообщили в МИД, за время распространения вируса всего эвакуировали 170 украинских граждан из Китая, круизного лайнера "Grand Princess" и Италии.

Ранее в МИД сообщили, что украинцы смогут бесплатно звонить из роуминга на горячие линии госучреждений

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

В Украине ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

Обновленная информация об ограничительных мерах в разных странах - здесь: https://bit.ly/38SVXx5

Подробно, что нужно знать о въезде на территорию Украины и консульскую помощь в связи с # COVID19: https://bit.ly/3cTMSY1