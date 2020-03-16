В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса: сегодня первый из 45 волонтеров получит экспериментальную дозу, - АР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство AP со ссылкой на источник в правительстве.

Испытания будут проводиться на 45 молодых, здоровых волонтерах в исследовательском институте в Сиэтле Kaiser Permanente Washington Health Research Institute с различными дозами вакцины, разработанной Национальными институтами здравоохранения США (NIH) и компанией Moderna Inc.

Источники в области здравоохранения отмечают, что на полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев.

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"Вероятность заражения участников эксперимента исключена, так как образцы не содержат вируса. Задача испытания - убедиться, что вакцины не имеют серьезных побочных эффектов, после чего можно будет приступить к более широким испытаниям", - отмечает источник агентства.

Кроме того, компания Inovio Pharmaceuticals попытается начать испытания своей вакцины в следующем месяце при участии нескольких десятков добровольцев в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-Сити, штат Миссури.

На настоящий момент число случаев заражения коронавирусом в США приблизилось к 3,5 тысячам, 65 человек погибли.