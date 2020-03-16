Коронавирус пойдет на убыль, заразив до 70% населения, - министр образования Франции Бланке

Распространение коронавируса SARS-CoV-2 пойдет на убыль после того, как им переболеют до 70% населения страны и у большинства появится иммунитет. Об этом заявил французский министр образования Жан-Мишель Бланке, соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы считаем, что в итоге от 50 до 70% населения заразится, что положит конец вирусу, так как у большинства людей появится иммунитет - и вирус исчезнет сам по себе", - считает он.

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Чиновник сказал, что полностью сдержать эпидемию COVID-19 в стране власти не в состоянии и потому просто пытаются растянуть этот процесс во времени, чтобы от наплыва пациентов (тех самых 1-5% "тяжелых") не застопорилась система здравоохранения.

Бланке призвал не паниковать, наблюдая за ростом числа инфицированных.

Франция - на частичном карантине: со вчерашнего дня закрыты кафе/рестораны, кинотеатры, все магазины, кроме продуктовых; работают аптеки, онлайн-торговля и службы доставки. Вскоре ограничат движение общественного транспорта.