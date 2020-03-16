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16.03.20 09:13

Трое рыбаков, вышедших в Азовское море на деревянном баркасе, пропали, их поиски продолжаются, - ГСЧС

В Азовском море недалеко от Бердянска пропали рыбаки, место их нахождения неизвестно.

рыбаки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"14-15 марта проводились поисковые работы пропавших рыбаков с привлечением плавсредств и авиации ГСЧС, которые результата не дали. Всего обследовано более 900 км2. В поисковых работах были задействованы два катера Госпогранслужбы, один катер Государственного морского спасательно-координационного центра, один катер Вооруженных сил Украины и вертолет ГСЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжение поисковых работ запланировано на 16 марта.

14 марта в ГСЧС поступила информация, что в Азовском море вблизи г. Бердянск вышли в море на деревянном баркасе 3 рыбаков, которые в определенное время не вышли на связь. Место их нахождения неизвестно.

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