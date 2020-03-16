В Египте находятся около 60 тыс. украинских туристов, из-за коронавируса почти 1000 закрыли на карантин, - экс-нардеп Романова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала депутат Верховной Рады VIII созыва, член фракции "Самопомич" Анна Романова, занимавшая также должность председатель подкомитета по вопросам туризма, курортов и рекреационной деятельности.

"Почти 1000 украинцев будут на карантине в трех отелях Египта: Reef Oasis Beach Hotel (Шарм), Sentido Reef Oasis Senses Resort (Шарм), Labranda Royal Makadi (Хургада)", - написала она.

Как отметитила Романова, в гостиницах у иностранных туристов был обнаружен коронавирус COVID-19. Одна туристка умерла. Список отелей на карантине постоянно обновляется.

"По словам самих отдыхающих, хотя им и сказали сидеть в номерах, но в данные отели продолжают заселять новых туристов", - добавила она.

Также Романова отметила, что в Египте уже более 100 зараженных, а украинских отдыхающих в Египте на момент закрытия Украине границ было более 60 000: "Некоторые туроператоры продолжают вывозить украинцев на отдых уже после обращения президента о закрытии границ и после призыва министра иностранных дел воздержаться от посещения Египта и еще 10 стран. Кроме того, после официального предостережения органов власти - страховщики отказываются возмещать лечение туриста за рубежом. Поэтому есть вероятность, что люди могут скрывать проявления болезни. Учитывая неудовлетворительное состояние санитарии, медицинских условий в Египте - есть огромный риск, когда десятки тысяч граждан, в необследованной состоянии, вернутся домой".

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"Призываем Министерство здравоохранения Украины и Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховную Раду Украины предусмотреть тщательную проверку состояния здоровья туристов, которые будут возвращаться из Египта (также работников из Италии). Учитывая огромное количество туристов, которые будут возвращаться, заранее предусмотреть возможность обсервации людей с симптоматикой", - резюмировала она.

Вместе с тем, как передает "Украинская правда", пресс-секретарь МИД Украины Катерина Зеленко сообщила, что по информации руководства отеля "Reech Oasis Beach Hotel" (Шарм эль-Шейх, Египет), все туристы, среди которых 730 украинских граждан, помещены на 14-дневный карантин и не смогут покинуть территорию отеля".

"Посольством Украины в АР Египет установлена и поддерживается связь с руководством офисов туристических операторов и принимаются меры по своевременному возврату остальных украинских туристов, которые в настоящее время находятся в Египте".

По данным МИД, гостиница "Reech Oasis Beach Hotel" была закрыта на карантин 15 марта.

В свою очередь один из отдыхающих в "Reech Oasis Beach Hotel" сообщил в комментарии УП, что вылететь в Украину группа туристов должна была утром 15 марта с перевозчиком Join Up, который отменил вылет, а о карантине в отеле туристов уведомили вечером накануне.

"Руководство отеля не подтверждает официально информацию (о выявлении коронавируса у одного из отдыхающих - ред.). ... Карантин ввели с 21:30 (14 марта - ред.), при этом автобусы регулярно забирают и вывозят итальянских туристов, которые также должны находиться на карантине. Администрация рекомендует ждать дальнейших указаний и не выходить из номеров отеля.

Сколько будет длиться карантин - никто не знает. В отеле нас кормят, не по тарифу "all inclusive", а по тарифу "сухпай". Этого в принципе достаточно. Если нужны лекарства или какие-то памперсы, детсткое питание - у меня маленький ребенок - это готовы предоставить. Надеюсь государство не забудет о нас и не оставит в Египте", - сказал Валерий Стрелец, украинский турист в отеле Египта.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.