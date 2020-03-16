Яценюк был в клинике на плановой процедуре, просьба не распространять панику и домыслы, - пресс-секретарь Лаппо

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в сети Facebook.

"Просьба не распространять панику и домыслы. В сети появилась новость, что Арсения Яценюка увидели в больнице. Вокруг этого уже появилось много спекуляций и предположений. С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ", - говорится в сообщении.

По ее словам, это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что Яценюка заметили в медицинской маске у одной из столичных клиник.

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