Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.03.20 09:36

Экономика Китая показала одни из худших показателей за всю историю: падение промпроизводства на 13,5%, продаж - на 20,5%

Китай является одним из ключевых торговых партнеров Украины.

Экономика Китая показала одни из худших показателей за всю историю: падение промпроизводства на 13,5%, продаж - на 20,5%

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экономист Владимир Компаниец, передает Цензор.НЕТ.

"Экономика Китая показала одни из худших показателей за всю историю, а Китай является одним из ключевых торговых партнеров Украины", - сообщил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ВВП Украины в январе сократился на 0,5% впервые с 2016 года. ИНФОГРАФИКА

"Сегодня утром государственная служба статистики Китая обнародовала шоковые официальные показатели:
- промышленное производство упало на 13,5% в январе-феврале 2020 году до января-февраля 2019 года, прогноз экспертов был о снижении на 3%;
- розничные продажи падение на 20,5%, прогноз был снижение на 4%;
- инвестиций в основной капитал, падение на 24.5%, прогноз был на 2%", - рассказал он.

Экономика Китая показала одни из худших показателей за всю историю: падение промпроизводства на 13,5%, продаж - на 20,5% 01
Экономика Китая показала одни из худших показателей за всю историю: падение промпроизводства на 13,5%, продаж - на 20,5% 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100