Экономика Китая показала одни из худших показателей за всю историю: падение промпроизводства на 13,5%, продаж - на 20,5%

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экономист Владимир Компаниец, передает Цензор.НЕТ.

"Экономика Китая показала одни из худших показателей за всю историю, а Китай является одним из ключевых торговых партнеров Украины", - сообщил он.

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"Сегодня утром государственная служба статистики Китая обнародовала шоковые официальные показатели:

- промышленное производство упало на 13,5% в январе-феврале 2020 году до января-февраля 2019 года, прогноз экспертов был о снижении на 3%;

- розничные продажи падение на 20,5%, прогноз был снижение на 4%;

- инвестиций в основной капитал, падение на 24.5%, прогноз был на 2%", - рассказал он.



