Украинский консул вылетает в Шарм-эль-Шейх для предоставления помощи украинцам, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД на странице в сети Facebook.

"Немедленные шаги для помощи нашим гражданам в Египте. 16 марта, консул вылетает в Шарм-эль-Шейх и будет находится там на месте для постоянного предоставления помощи украинцам. Посол Украины в Египте получил от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы поручение мобилизовать все ресурсы на поддержку связи с туристами. В Киеве в центральном аппарате МИД Украины создается специальная группа оперативного реагирования, чтобы оказывать всю необходимую помощь посольству Украины в Египте", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 1000 граждан Украины будут находиться на карантине в трех отелях Египта.

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