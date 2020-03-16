COVID-19: продажи оружия, амуниции и наборов для выживания в США выросли в разы

Об этом сообщает Fox 2, передает Цензор.НЕТ.

"Я за два часа продал 12 пистолетов", - приводит телеканал слова владельца оружейного магазина в Калифорнии Гэбриэла Вона.

По его словам, продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз. "Всегда, когда люди не чувствуют себя в безопасности, продажи оружия идут вверх", - отмечает Вон.

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Как объясняют сами американцы, они опасаются того, что из-за пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка, подчеркивает телеканал.

"Если наши полицейские заразятся, кто будет патрулировать улицы, кто будет нас охранять? Не хочется, чтобы тебя ограбили. Нужно самому защищать себя и свою семьи", - заявил один из покупателей в оружейном магазине в Калифорнии.

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Опасаясь того, что вспышка вызываемого коронавирусом заболевания прервет цепочки поставок продуктов в магазины, жители страны также скупают сухие пайки и наборы для выживания.

"Люди хотят, чтобы у них были запасы под рукой, если поставки продовольствия прервутся", - говорит менеджер одного из магазинов Джо Мэйсон.