COVID-19: США и ряд стран вводят налоговые льготы для бизнеса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Белого дома.

Такое решение принято для того, чтобы сгладить экономические последствия коронавируса COVID-19, заявил президент Дональд Трамп.

Американский президент также сообщил, что намерен поручить Управлению по делам малого бизнеса (SBA) "использовать имеющиеся полномочия для предоставления капитала и ликвидности фирмам, пострадавшим от коронавируса". Управление будет выделять дешевые кредиты компаниям в пострадавших отраслях.

Также Трамп собирается обратиться к конгрессу с просьбой увеличить финансирование программы кредитования SBA на дополнительные $50 миллиардов.

Министерству финансов будет поручено приостановить сбор налогов с некоторых физических и юридических лиц, пострадавших от коронавируса, без взимания последующих неустоек. Эта мера, как отмечается, обеспечит экономике дополнительную ликвидность на сумму более $200 миллиардов.

Президент призвал конгресс "незамедлительно ввести послабления в части налогообложения на заработную плату". Он также объявил, что в ближайшее время примет чрезвычайные меры для оказания финансовой помощи работникам, которые больны, находятся в карантине или ухаживают за другими из-за коронавируса.

В конце февраля американские чиновники в сфере здравоохранения предупредили, что коронавирус почти наверняка распространится по стране, хотя неизвестно, насколько серьезным будет его воздействие.

В среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжающимся распространением коронавируса в глобальном масштабе.

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Как пишет "Экономическая правда", помимо США, некоторые страны также вводят налоговые льготы для бизнеса, чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии коронавируса. Украинское правительство пока молчит.

Так, в Дании дадут отсрочку плательщикам по уплате НДС из-за коронавируса, чтобы смягчить удар.

В Австралии собираются принять пакет мер, направленный на спасение бизнеса от последствий коронавируса в виде налоговых льгот для инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса и льгот для пенсионеров.

В Китае срочно вводятся налоговые льготы для защиты экономики от коронавируса. Не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом медицинские принадлежности и препараты, которые приобретаются по безналичному расчету и выдаются сотрудникам в учреждениях и общественных организациях.

От НДС освобождаются логистические и курьерские компании, обеспечивающие доставку гражданам жизненно необходимых товаров.

Налоговые льготы также ждут предприятия в области транспорта, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, которые из-за коронавируса несут значительные убытки.

Кроме того, поощрительные премии будут выдаваться врачам и другим участникам общенациональной программы по борьбе с заболеванием.

Министерство финансов Великобритании объявило о плане стимулировании экономики в связи с кризисом.

Финансовые стимулы, которые подготовило бизнесу правительство будут включать снижение налогов и выдачу кредитов малому бизнесу.

Финансовую помощь Минфин согласовал с Банком Англии — центральным банком Великобритании.

Последний 11 марта снизил уровень ключевой ставки с 0,75% годовых до 0,25% годовых, то есть в три раза!

Рассматривается возможность снижения НДС как ответ коронавирусу.