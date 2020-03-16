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16.03.20 10:22

В Украине усилят борьбу с нелегальным оборотом табака

Чтобы не провоцировать рост теневого рынка, в рабочей группе предложили в частности отказаться от резкого повышения акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева. Как заявила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, сейчас чрезвычайно возрастает актуальность внедрения производителями табачных изделий действенных механизмов выявления недобросовестных контрагентов, пишет Агро Ньюз.

сигареты


Именно, формирование более прогнозируемой налоговой и акцизной политики - является залогом прозрачных правил игры на табачном рынке.

"Не должно быть резкого повышения акцизов - сразу в 4 раза, как предложено, например, для систем электронного нагрева табака. Тем более, что такие системы считаются более безопасными по сравнению с обычными сигаретами. Это ударит в том числе по малому и среднему бизнесу, для которого 80% продаж - это табачная продукция ", - объясняет представитель Национальной организации розничной торговли Николай Ганул, передает Agronews.

Он предложил вместо повышения акцизов на табакосодержащие изделия для электрического нагрева в 4 раза, как это предусмотрено в принятом пресловутом законе №1210 - ввести переходный период на несколько лет, чтобы бизнес - в т.ч. малый бизнес смог адаптироваться.

Похожей позиции придерживаются и в ассоциации "Укртютюн". Ассоциация в своем официальном письме от 20 февраля 2020 в Минэкономики и Министерство финансов предложила план постепенного повышения акцизных ставок на табакосодержащие изделия для электрического нагрева. В частности, с 2021 по 2025 - на 35% ежегодно и с 2026 по 2030 - на 10% ежегодно.

По подсчетам Ассоциации "Укртютюн", такой план повышения акцизов на табакосодержащие изделия для электрического нагрева уже в 2021 году увеличит поступления в госбюджет на 1 млрд грн. По сравнению с запланированным на 2020.

В то же время, в случае упомянутого существенного повышения акцизов на табакосодержащие изделия для электрического нагрева в 4 раза, их цена в Украине станет выше, чем в Молдове (разница в цене за 1 короб табакосодержащих изделий для электрического нагрева по сравнению с прогнозируемой новой ценой в Украине - 670 долларов), Беларуси (разница - 750 долларов ), России (540 долларов).

Чтобы предотвратить дополнительную тенизацию табачного рынка, предложения по плану постепенного повышения акцизов на табакосодержащие изделия для электрического нагрева будут переданы на рассмотрение в Кабинет Министров Украины, а также в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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