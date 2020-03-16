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16.03.20 10:46

В 13 провинциях Китая больше нет ни одного больного с коронавирусом

В 13 провинциях Китая больше не было подтвержденных случаев лечения нового коронавируса по состоянию на 11 часов утра по местному времени.

китай,вирус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на местный телеканал CCTV.

Отмечается, что подтврежденных случаев коронавируса нет в таких провинциях: Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Цинхай, Фуцзянь, Аньхой, Цзяньси, Шаньси, Хунань, Цзянсу, Чунцин, Гуйчжоу, Цзилинь и город Тяньцзинь.

Напомним, общее число инфицированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,860 тыс., по состоянию на утро понедельника, число больных в остальных странах мира превысило число больных в Китае, достигнув 87,9 тыс.

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