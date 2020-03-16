Карантин в Украине: с полуночи в страну не пустили более полусотни иностранцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

С 00.00 до 8:00 16 марта более полусотни иностранцев не пропущено на въезд в Украину.

Отметим, что с сегодняшнего дня в соответствии с распоряжением Кабмина временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, за исключением отдельных категорий.

Кроме того, в течение последних суток пограничники оформили в пунктах пропуска на государственной границе более 140 тыс. человек, в т. ч. на въезд проследовало 85 тыс. человек, на выезд из Украины - 58 тыс. граждан.

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В КПВВ в районе проведения ООС в обоих направлениях пропущено около 55 тыс. человек, на административной границе с АРК - 4,7 тыс. граждан.

Также за прошедшие сутки, 15 марта, пограничники провели температурный скрининг почти 120 000 человек.

В Госпогранслужбе также напомнили, что с 00:00 16 марта 2020 временно закрыты около сотни пунктов пропуска (контроля), еще почти на 50 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение. Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины введено в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии болезни COVID-19.