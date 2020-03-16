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16.03.20 10:57

Двух новых инфицированных коронавирусом пациенток на Буковине изолировали, их состояние стабильное, - Минздрав

Минздрав проводит работу с людьми, которые контактировали с зараженными COVID-19 пациентками в Черновицкой области.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"16 марта в Черновицкой области у двух женщин был лабораторно подтвержден COVID-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получены 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.

Напомним, сегодня подтвердили два новых случая заражения коронавирусом в Украине.

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