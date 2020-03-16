Псевдореферендум и оккупация украинского Крыма никогда не будут признаны цивилизованным миром, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в фейсбуке пишет пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Шесть лет назад российский агрессор устроил на нашей крымской земле свой незаконный "референдум". Под дулами российских автоматов произошло показательное издевательство над украинским суверенитетом и территориальной целостностью. На весь мир Кремль продемонстрировал свое пренебрежение к международному праву и принципам добрососедства. И получил законное наказание, которое и сегодня сдерживает его враждебные аппетиты, а также постоянно приближает день возвращения Крыма под украинский суверенитет!" - отметил Порошенко.

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Он подчеркнул, что цивилизованный мир не признал и не признает результаты голосования на незаконном российском "референдуме", как и не признает незаконной аннексии Россией украинского полуострова.

"Глубоко благодарен всем нашим международным партнерам за несокрушимую позицию непризнания незаконной аннексии Крыма, противодействие ползучей оккупации акваторий Черного и Азовского морей и твердую поддержку украинской борьбы за восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Наша борьба продолжается. Крым - это Украина!" - резюмировал Порошенко.