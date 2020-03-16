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16.03.20 11:11

Россия закрыла два белгородских автомобильных пункта пропуска в Украину в связи с коронавирусом

Два автомобильных пункта пропуска через российско-украинскую границу, ранее функционировавшие в Белгородской области, с 16 марта приостановили работу в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

"Временно приостанавливают работу автомобильные пункты пропуска через государственную границу, ранее функционировавшие в пределах Белгородской области: Краснояружский район "Колотиловка" (Россия) - "Покровка" (Украина), Валуйский район "Логачевка" (Россия) - "Пески" (Украина)", - говорится в сообщении.

Еще три автомобильных пункта пропуска на границе России и Украины в регионе продолжат работу с временной приостановкой пешеходного и автобусного сообщения.

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