На КПВВ на Донбассе граждане шесть раз пытались подкупить пограничников с целью беспрепятственного проезда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, прекращен пропуск через линию разграничения на выезд из временно оккупированной территории Украины граждан (в том числе иностранцев и лиц без гражданства), не имеющих постоянной регистрации места проживания на контролируемой территории Украины. А граждан (в том числе иностранцев и лиц без гражданства), имеющие постоянную регистрацию места жительства на контролируемой территории Украины - на въезд во временно оккупированную территорию Украины.

При этом пропуск указанных категорий граждан с зарегистрированным местом жительства будет осуществляться без ограничений.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился хотя и сохранял высокую динамику. В общем через КПВВ последовало 55000 человек и 5,9 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 12900 человек и 1425 транспортных средств;

"Марьинка" - 10725 человек и 1625 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 10820 человек и 1850 транспортных средств;

"Гнутово" - 4480 человек и 965 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 16055 человек.

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Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/20; "Марьинка" - 0/15; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутово" -0/10.

"Вчера в КПВВ "Новотроицкое", "Майорское" и "Марьинка" пограничники зафиксировали шесть попыток предоставления неправомерной выгоды. Граждане Украины предлагали за деньги способствовать беспрепятственному пересечению линии разграничения. От таких предложений пограничники отказались и по данным фактам оповестили сотрудников Нацполиции", - сказано в сообщении.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.