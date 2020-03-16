Мир сошел с ума от коронавируса. Даже "родная Россия закрыла границу с Беларусью", - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

"Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало", - отметил Лукашенко.

По его мнению, в Беларуси адекватно реагируют на угрозы. Медики уже давно принимают точечные меры, и сами белорусы в целом адекватно реагируют на ситуацию, заметил Александр Лукашенко.

"Белорусы просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства", - сказал он.

После того, как в стране резко вырос спрос на медицинские маски, отечественные предприятия были ориентированы на увеличение объемов их производства. Как рассказал Лукашенко, вчера о складывающейся в Беларуси ситуации ему докладывал премьер-министр. Оказалось, что теперь некуда девать выпущенную продукцию.

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"Сшили - девать некуда. Легпром требует: оплатите нам. А здравоохранение говорит: нам столько не надо, нам некуда девать. Правда, я ему сказал, что надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос", - добавил белорусский президент.

По его словам, кроме Минска и крупных городов, ситуация с коронавирусом не такая проблема для районов и районных центров. "Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) - это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью", - отметил глава белорусского государства.

В то же время он констатировал, что в Беларуси относительно спокойная обстановка, а "Россия вся полыхает от коронавируса".

"Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический", - добавил Президент Беларуси.

Лукашенко призвал местные органы власти без всякой паники работать с людьми, напоминая им о мерах предосторожности.

По данным Минздрава страны, в Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденых случаев коронавируса.