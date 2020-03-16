Мы разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса из-за коронавируса, - глава налогового комитета ВР Гетманцев. СПИСОК

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал глава этого комитета Даниил Гетманцев, отвечая на вопрос журналиста. Поскольку 13 марта он разместил на своей странице в "Фейсбуке" пост с предложением к бизнесу и экспертам высказывать свои предложения, мы решили выяснить, что удалось уже сделать, ведь с такими законодательными изменениями затягивать нельзя.

"Обратившись к экспертной среде и изучив опыт зарубежных стран, мы разработали два законопроекта о помощи бизнесу, - объяснил он. – Они еще не в окончательной редакции, однако мы уже имеем какое-то свое виденье. Мы заканчиваем работу и они будут рассмотрены на внеочередном заседании ВР".

Основные новшества, которые подготовлены в данный момент:

- Освобождение от любой ответственности за нарушение налогового законодательства на протяжении двух месяцев. Но возможно этот срок будет продлен.

- Освобождение от уплаты ЕСВ всех самозанятых лиц сроком на два месяца.

- Запрет на проведение проверок до 1 июля 2020 года (кроме камеральных).

- Декларации физлицам-предпринимателям предлагают разрешить подавать до 1 июля 2020 года.

- Освобождение от уплаты земельного налога, если земля находится под объектами, которые используются при предпринимательской деятельности до 31 мая 2020 года.

- Освобождение от налога за недвижимость до 31 мая 2020 года (только в части коммерческой недвижимости). То есть, если, например, у человека магазин, который он вынужден закрыть на период карантина, он не будет платить налоги на землю и недвижимость.

- Вступление в силу нашумевших законов о применении кассовых аппаратов и программных РРО для малого бизнеса откладывается на три месяца.

- Выплаты за вынужденный простой сотрудникам предприятий освобождаются от налога на доходы физлиц. Речь идет о том, что если предприятие останавливается на период карантина и люди не работают, то по закону работодатель все равно должен платить этот налог. Поэтому депутаты предлагают его отменить, пока есть такие чрезвычайные обстоятельства.

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По словам Даниила Гетманцева, есть еще меры, которые не касаются налогов, и они обсуждаются совместно с парламентским комитетом по вопросам экономического развития. "Я предложил коммерческую плату по арендной недвижимости и по оборудованию начислять без учета прибыли арендодателя, - рассказал народный депутат. - Если есть затраты на содержание, на амортизацию – они покрываются. Но если есть прибыль, она не должна быть уплачена за этот период. Второе предложение – мы признаем ситуацию, связанную с коронавирусом форс-мажором и освобождаем всех от гражданско-правовой ответственности (от уплаты штрафов пени и т.д.)".