Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.03.20 12:11

Рада может провести внеочередное заседание 17 марта, чтобы рассмотреть вопрос противодействия коронавирусу

Верховна рада может провести внеочередное заседание во вторник, 17 марта, чтобы рассмотреть вопрос противодействия коронавирусу.

разумков

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк выступила с инициативой провести заседание с 8 до 10 утра.

"Нам надо принять все необходимые решения от изменений в бюджет, государственные закупки, экономические изменений в работе предприятий, но и борьбу с распространением коронавируса", - сказала Кондратюк.

Она предлагает созвать внеочередное заседание без сбора 150 подписей народных депутатов.

"Уважаемые коллеги, было предложено провести внеочередное заседание завтра с 8 до 10-ти, на котором вынести два законопроекта. Первый проект, который сейчас прорабатывается в комитете и готовится к рассмотрению. Второе - это вопрос, связанный с изменением календарного плана нашей работы", - заявил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко утвердил тотальный карантин в Киеве с 17 марта

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100