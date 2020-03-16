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16.03.20 12:14

На жителя Черновицкой области составили админпротокол за распространение ложных слухов о коронавирусе, - полиция

Мужчина разместил в сети Интернет информацию о ситуации по заболеваемости COVID-19, которая не соответствует действительности. Такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения.

На жителя Черновицкой области составили админпротокол за распространение ложных слухов о коронавирусе, - полиция

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.

Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Глыбоцкого отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. На своей странице мужчила распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом.

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Сотрудники Глубокского отделения полиции составили в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

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