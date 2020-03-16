У двух украинцев в Польше подтвержден коронавирус: один приехал с Германии, а другой - из Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wprost.pl.

Отмечается, что один украинцев приехал с Германии, а другой - из Украины.

"Один из них был диагностирован в Тыхы, а другой в Цешине - пациент из инфекционного отделения больницы в Цешине оказался в изоляции - его отправили домой в хорошем состоянии; мы знаем, что он приехал из Германии. Второй пациент госпитализирован в больнице в Тыхы - он приехал из Украины, поэтому там, вероятно, был источник инфекции", - сказала пресс-секретарь Силезского воеводства Алина Кучаржевская.

Как сообщалось ранее, в Польше приняли решение приостановить международное железнодорожное и авиационное пассажирское сообщение, запретить въезд в страну иностранцам, а также ограничить работу торговых центров и проведение массовых мероприятий.

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