Верховная Рада перечислит в резервный фонд средства, предусмотренные на депутатскую деятельность, - Разумков

Об этом он сказал во время согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

"Также была достигнута договоренность со всеми представителями депутатских фракций и групп о том, чтобы перечислить средства, предусмотренные на депутатскую деятельность, в резервный фонд. Потому что, фактически, мы будем работать в комитетах, и эти средства будут направлены на обеспечение деятельности Аппарата Верховной Рады Украины, народных депутатов и, в случае необходимости, на другие необходимые для государства направления финансирования", - сказал Разумков.

Напомним, Верховная Рада решила изменить очередность пленарных и комитетских недель через карантинные меры по противодействию коронавирусу. Парламент будет работать к 3 апрелю 2020 года в режиме работы в комитетах.

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