Общественный транспорт надо останавливать, он должен работать по определенным часам, - Радуцкий

Об этом Радуцкий сообщил на заседании Согласительного совета в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы сегодня на группе вместе со всеми представителями всех фракций и групп решили инициировать на этом же заседании на вторник (внеочередном заседании Верховной Рады, - Ред.) Постановление Верховной Рады по еще большему увеличению карантинных мероприятий - рестораны, кафе, салоны красоты, спортивные клубы .. . И еще раз сейчас будем разговаривать, но мы считаем, что общественный транспорт надо останавливать и делать его по определенным часам. Все, что не касается жизнеобеспечения страны, - молоко, хлеб, - я имею в виду производство, должно быть остановлено, это будет нашим предложением Верховной Раде на завтра", - сказал Радуцкий.

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Как сообщалось, по последним данным, в Украине лабораторно подтверждено 5 случаев Covid-19. Из них четыре - в Черновицкой и один в Житомирской области.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19