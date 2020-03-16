Кабмин обязан конфисковать и передать медучреждениям все медицинские маски, которые продолжают вывозить из Украины, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Срочная ситуация - правительство Шмыгаля обязано принять экстренные меры для конфискации и передачи в медицинские учреждения всех запасов медицинских масок, которые продолжают вывозить из Украины!" - призвал он.

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"Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что за два дня на границе задержано 130 тысяч медицинских масок, которые вывозили за рубеж. Это прямое нарушение постановления правительства о запрете вывоза медицинского оборудования. Нарушение этого запрета показывает, что государство не обеспечило контроль над запасами масок и оборудования в стране, и этим пытаются пользоваться спекулянты. Ведь задержали только какую-то видимую часть контрабанды", - добавил журналист.

"Большинство больниц в Украине необходимыми запасами масок для врачей и пациентов не обеспечены. Ситуация реально критическая. Премьер Шмыгаль заявил о наличии запасов масок, но большинство пациентов все равно приобретают их за свои средства по очень высоким ценам. Почему людей не обеспечивают масками - непонятно. В рознице маски продают по 24 гривни штука", - детализировал Бутусов.

"В этих условиях правительство должно заседать каждый день, и необходимо экстренное решение о временной конфискации всех задержанных медицинских грузов и немедленной передачи медицинским учреждениям. Возвращать маски следует позже - когда эпидемия пройдет и маски перестанут быть предметом ажиотажного спроса. Это покажет нарушителям, что риск для них не оправдан, и остановит вывоз необходимых медицинских запасов. Как заставить этих тормозов на Банковой и Грушевского действовать быстро?" - резюмировал журналист.

Напомним, 3 марта 2020 года в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. По состоянию на 16 марта в Украине подтверждены 5 случаев инфицирования коронавирусом.