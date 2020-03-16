Грузия в связи с коронавирусом запрещает иностранцам въезд в страну с 18 марта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия онлайн".
Как заявил на брифинге в администрации правительства пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани, у граждан Грузии, которые пожелают вернуться на родину, будет возможность воспользоваться тем авиасообщением, которое осуществляют грузинские авиалинии.
К 16 марта коронавирус в Грузии был выявлен у 33 человек, один пациент выздоровел.
Чтобы не допустить распространения заболевания на Южном Кавказе, Грузия, которая является транспортным центром региона, и через которую идет поток граждан из Азербайджана в Турцию и из Армении в Россию, по обоюдному трех стран закрыла границы с Арменией и Азербайджаном. Сухопутная граница с Россией также закрылась, а на границе с Турцией закрыли только один из КПП.
Кроме этого, в Грузии ввели обязательный карантин для побывавших в Китае, Иране, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции, Испании, Австрии, Швейцарии, Норвегии и Дании.
В Грузии закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и часть частных организаций. В церквях проводится дезинфекция, а ряд служб в храмах различных конфессий отменены. В стране отменили все спортивные и развлекательные мероприятия.
Правительство Грузии рекомендовало закрыть салоны красоты, кафе, бары, развлекательные центры, казино и тотализаторы.