Закарпатская ОГА просит оставаться в самоизоляции заробитчан, которые в последнии дни вернулись домой

Об этом говорилось на брифинге по поводу распространения коронавирус в Закарпатской ОГА 16 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних дней очень много граждан, которые работали в Чехии, Словакии, Венгрии, Италии, Германии, вернулись домой. Очень важно, чтобы каждый из них понимал, что он своей самоизоляцией может предотвратить распространение коронавируса. Подчеркиваем, что сейчас очень важно, чтобы каждый из этих граждан соблюдал правила самоизоляции. Также просим соблюдать правила личной гигиены, а также помещения, где они находятся", - сказала директор департамента здравоохранения Елизавета Биров.

Также она сообщила о том, что такие граждане обязательно должны поставить в известность семейного врача. Врач должен собрать анамнез путешествий и тогда определить, к какой зоне риска относится этот гражданин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19