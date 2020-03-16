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16.03.20 13:47

Нардепы от "Слуги народа" просят секретаря СНБО уволить Сивохо. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты от "Слуги народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой освободить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

Нардепы от "Слуги народа" просят секретаря СНБО уволить Сивохо. ДОКУМЕНТ

Соответствующее обращение опубликовал народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в Facebook, передает Цензор.НЕТ. Именно он выступил инициатором документа.

"В связи с тем, что публичная деятельность Вашего внештатного советника Сивохи Сергея Анатольевича вызывает беспокойство в обществе, создает политические напряжение, дискредитирует Президента Украины и прямо вредит национальным интересам Украины и ее национальной безопасности, прошу Вас рассмотреть вопрос об увольнении Сивохи Сергея Анатольевича с должности внештатного советника секретаря СНБО Украины", - сообщается в документе.

Нардепы от Слуги народа просят секретаря СНБО уволить Сивохо 01

Чернев отметил поблагодарил коллег по фракции, которые поддержали обращение.

"На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", - написал нардеп.

Он также опубликовал список нардепов, которые сейчас поддержали обращение:

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

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