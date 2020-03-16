Нардепы от "Слуги народа" просят секретаря СНБО уволить Сивохо. ДОКУМЕНТ

Соответствующее обращение опубликовал народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в Facebook, передает Цензор.НЕТ. Именно он выступил инициатором документа.

"В связи с тем, что публичная деятельность Вашего внештатного советника Сивохи Сергея Анатольевича вызывает беспокойство в обществе, создает политические напряжение, дискредитирует Президента Украины и прямо вредит национальным интересам Украины и ее национальной безопасности, прошу Вас рассмотреть вопрос об увольнении Сивохи Сергея Анатольевича с должности внештатного советника секретаря СНБО Украины", - сообщается в документе.

Чернев отметил поблагодарил коллег по фракции, которые поддержали обращение.

"На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", - написал нардеп.

Он также опубликовал список нардепов, которые сейчас поддержали обращение:

Гурин Д.А

Лерос Б.

Мотовиловець А.В.

Потураев М.Р.

Кицак Б.В.

Камельчук Ю.А.

Подгорная В.В.

Яременко Б.В.

Цыба Т.В.

Васильев И.В.

Ясько Е.А.

Богуцкая Е.П.

Мариковський А.В.

Бондарь А.

Трухин А.Н.

Жмеренецький А.С.

Дырдин М.Е.

Безгин В.Ю.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

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